Началась внеочередная выборная конференция ВФЛА В конференц-зале Олимпийского комитета России началась внеочередная выборная Конференция Всероссийской федерации легкой атлетики.

На Конференции пройдут выборы президента ВФЛА, членов президиума федерации и членов Контрольно-ревизионной комиссии организации.

Кандидат на пост президента ВФЛА:

- Евгений Юрченко (Воронежская область).

Кандидаты в состав президиума ВФЛА

Кандидаты в состав Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА:

Игорь Голованов;

- Надежда Лобойко;

- Жанна Мигурская.

Напомним, 3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА.