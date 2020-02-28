Делегаты конференции ВФЛА утвердили отставку прежнего руководства Делегаты выборной конференции ВФЛА, которая в эти минуты проходит в конференц-зале Олимпийского комитета России, утвердили отставку прежнего президиума организации.

- Утверждена повестка конференции. Делегаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий президента ВФЛА, членов президиума, членов контрольно-ревизионной комиссии, - цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Напомним, что 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал рабочей группе ОКР полномочия по организации и проведению выборной конференции, а также взаимодействию с международными организациями. Ранее федерация была лишена государственной аккредитации.

ВФЛА лишена полноценного статуса в World Athletics с осени 2015 года.