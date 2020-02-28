Ганус выступил на выборной конференции ВФЛА Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус выступил на выборной конференции ВФЛА, которая в эти минуты проходит в конференц-зале Олимпийского комитета России.

Как сообщает пресс-служба организации глава российского антидопингового агентства подчеркнул ответственность момента и значимость принятия Конференцией критериев допуска кандидатов к выборам. Ранее стало известно, что делегаты конференции ВФЛА утвердили отставку прежнего президиума организации. С речью выступил Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, который в своем выступлении подчеркнул ответственность момента и значимость принятия Конференцией критериев допуска кандидатов к выборам pic.twitter.com/bt5C7l70mw — RUSAF (@rusaf_official) February 28, 2020