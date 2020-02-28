Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отметим, что Юрченко был единственным кандидатом на пост главы федерации. За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

Евгений Юрченко избран Президентом ВФЛА (53 - за, 3 - воздержались, 7 - против) pic.twitter.com/ThjzViefQ1 — RUSAF (@rusaf_official) February 28, 2020

В состав президиума ВФЛА вошли: Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова, Алексей Плотников.

Напомним, с 3 февраля полномочия по по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА были переданы президиумом федерации рабочей группе ОКР.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА состоялась в пятницу в здании ОКР.