Олег Матыцин: Судьба спортсменов и будущее российской легкой атлетики зависит от выборов ВФЛА

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин обратился к делегатам внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики, которую проводит рабочая группа Олимпийского комитета России.
«Сегодня вы должны принять решение, от которого зависит будущее российской легкой атлетики. Вы знаете, что 10 марта состоится заседание совета World Athletics, на котором будет принято решение о членстве ВФЛА и о судьбе наших спортсменов: по их участию в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх. Восстановить право спортсменов выступать – первоочередная задача. Желаю вам принять мудрое и взвешенное решение. Надеюсь, сегодня мы начнём новую эру в российской легкой атлетике», – сказал Матыцин, который был приглашен на протокольную часть конференции рабочей группой ОКР.
Напомним, 31 января Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о временном приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в связи с невыполнением ею предусмотренных обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте.
На основании этого решения президент и президиум ВФЛА подали в отставку и передали полномочия по организации внеочередных выборов рабочей группе Олимпийского комитета России.
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