World Athletics не станет отменять заседание совета из-за ситуации с коронавирусом World Athletics не рассматривает возможность отмены заседания совета организации из-за вспышки коронавируса.

- Нет, мы не рассматриваем возможность отмены заседания совета, - цитирует ТАСС пресс-службу организации. Отметим, что на заседании, которое пройдет в Монако 11-12 марта, планируется рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА,