World Athletics не станет отменять заседание совета из-за ситуации с коронавирусом

- Нет, мы не рассматриваем возможность отмены заседания совета, - цитирует ТАСС пресс-службу организации.
Отметим, что на заседании, которое пройдет в Монако 11-12 марта, планируется рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА,
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