Президиум ВФЛА избрал вице-президентов организации

На заседании ВФЛА были выбраны первый вице-президент и вице-президенты федерации.
Как сообщает пресс-служба организации, первым вице-президентом организации был выбран Алексей Плотников. Вице-президентами ВФЛА были избраны Эдуард Безуглов и Станислав Бирюков.
Кроме этого президиум утвердил структуру ВФЛА и выбрал руководителей рабочих органов федерации — комитетов и комиссий.
Напомним, что 28 февраля был избран новый президент ВФЛА - Евгений Юрченко, а также сформирован новый состав президиума организации, в состав которого вошли Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова, Алексей Плотников.
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