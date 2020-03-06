Президиум ВФЛА избрал вице-президентов организации В пятницу в здании Олимпийского комитета России прошло заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

На заседании ВФЛА были выбраны первый вице-президент и вице-президенты федерации.

Как сообщает пресс-служба организации, первым вице-президентом организации был выбран Алексей Плотников. Вице-президентами ВФЛА были избраны Эдуард Безуглов и Станислав Бирюков.

Кроме этого президиум утвердил структуру ВФЛА и выбрал руководителей рабочих органов федерации — комитетов и комиссий.

Напомним, что 28 февраля был избран новый президент ВФЛА - Евгений Юрченко, а также сформирован новый состав президиума организации, в состав которого вошли Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова, Алексей Плотников.