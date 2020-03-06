Евгений Юрченко: ВФЛА ужесточила меры по отзыву тренерских лицензий - Советский спорт
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06 марта 2020 20:26Легкая атлетика

Евгений Юрченко: ВФЛА ужесточила меры по отзыву тренерских лицензий

Президент ВФЛА Евгений Юрченко подвел итоги заседания президиума, на котором была утверждена структура организации, а также избраны вице-президенты и руководители рабочих органов федерации.

— Сегодня были приняты важнейшие решения — выбраны вице-президенты организации, определены руководители комиссий. Хотел бы подчеркнуть, что мы ужесточили меры по отзыву тренерских лицензий. Сегодня решением ВФЛА мы отозвали лицензии у трех тренеров на срок 5 лет. Отмечу, что ранее лицензии отзывались федерацией только на срок 1 год. Принято решение о выработке критериев для формирования состава рабочих органов федерации. Я уверен, ВФЛА сейчас нужны ужесточения в вопросах контроля за нарушениями антидопинговых правил для обеспечения максимльной прозрачности и чистоты российской легкой атлетики. Сегодняшние решения президиума — первый шаг на этом пути, — цитирует Юрченко пресс-служба ВФЛА.

Напомним, что ранее решением президиума ВФЛА были отозваны тренерские лицензии у Алексея Десинова (спортивная ходьба, Республика Мордовия), Сергея Попова (выносливость, Пермский край) и Ирины Ерохиной (спортивная ходьба, Республика Мордовия).

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