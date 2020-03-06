Президиум ВФЛА отозвал лицензии у трех тренеров

«Решением президиума ВФЛА были отозваны тренерские лицензии у Алексея Десинова (спортивная ходьба, Республика Мордовия, спортсмены Бакулин Сергей, Барцайкин Алексей, Емельянов Станислав, Пономарева Мария), Сергея Попова (выносливость, Пермский край, спортсмены Фирова Татьяна, Шармина Екатерина, Белоконь Андрей) и Ирины Ерохиной (спортивная ходьба, Республика Мордовия, спортсмены Васильева Светлана, Иванов Александр, Рыжова Екатерина)», - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА, опубликованном на официальном сайте организации.
Как отмечается, Президиум принял решение отозвать у данных специалистов лицензии в срок на 5 лет на основании п. 4.1.5 Положения ВФЛА по лицензированию тренеров. Более одного воспитанника каждого из данных тренеров в течение двухлетнего периода были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Ранее стало известно, что Президиум ВФЛА избрал вице-президентов организации.
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