Кандидатов в члены комиссии спортсменов ВФЛА определят путем голосования Окончательный состав комиссии спортсменов станет известен 25 марта.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидаты в члены комиссии спортсменов будут определены по итогам голосования, в котором примут участие все спортсмены страны.

Сегодня, 19 марта президиум организации утвердил положение о комиссии спортсменов ВФЛА и принял решение провести процедуру выдвижения кандидатов в состав комиссии и последующее голосование на официальном сайте федерации.

Согласно ныне действующему положению, в состав комиссии должны войти не более 9 человек. При этом определен следующий количественный состав комиссии:

– до 2 человек возрастной группы юниоров и юниорок до 20 лет;

– до 5 человек возрастной группы мужчины и женщины;

– 2 человека из ранее действующих спортсменов.

Голосование, участие в котором примут все спортсмены – члены сборных команд России по легкой атлетике, будет запущено на сайте ВФЛА, в субботу, 21 марта, и завершится в понедельник, 23 марта.