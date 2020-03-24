Елена Исинбаева: Решение о переносе Олимпиады было принято в первую очередь в интересах спортсменов Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировал решение МОК провести Игры в Токио в 2021 году.

Многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала перенос летних Олимпийских игр 2020 года.

«Ну вот и ясность появилась! – написала Исинбаева на своей странице в инстаграме. – Сегодня официально стало известно, что Олимпийские игры в Токио 2020 перенесли на следующий год.

Официальная дата проведения ОИ еще не определена, предстоит процесс обсуждения дат с международными федерациями и Национальными олимпийскими комитетами. Известно лишь то, что Игры должны состояться не раньше лета 2021-го.

Дорогие спортсмены, я точно знаю, что вы сейчас чувствуете и как переживаете эту новость. Ждать еще целый год до выступления на Олимпиаде кажется бесконечно долго и даже мучительно, но давайте постараемся извлечь позитивные моменты из этой сложной ситуации.

Во-первых, появилась ясность! Во-вторых, у вас с тренерами появилось время для пересмотра своей подготовки и проработки нового тренировочного плана! Ну и в-третьих, Игры точно будут, их никто не отменял, вопрос времени!

Важно понимать, что спортсмены всего мира сегодня находятся в равных условиях, в одинаково сложных и ни у кого ни перед кем нет никаких преимуществ.

Решение о переносе ОИ было сделано в первую очередь в интересах спортсменов.

Так что, дорогие спортсмены, зрители, уже купившие билеты на ОИ, набираемся терпения, следим за своим здоровьем, соблюдаем социальную дистанцию, выполняем рекомендации ВОЗ и не паникуем».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Новые даты соревнований в 2021 году пока не выбраны.