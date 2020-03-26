Анна Чичерова: С детства моей самой большой мечтой было взять высоту 2,1 метра На состоявшемся в феврале чемпионате России по легкой атлетике Чичерова с результатом 1,91 м уступила только трехкратной чемпионке мира Марии Ласицкене.

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова сообщила, что будет выступать до конца олимпийского цикла, после чего примет решение о продолжении карьеры.

- С детства моей самой большой мечтой было взять высоту 210 см. Я понимаю, что время уходит, но говорю себе: никогда не предавай свою мечту. Надо как-то логически закончить эту цепочку, раз уж я включилась в процесс. Буду выступать до конца олимпийского цикла. А дальше - посмотрим, - цитирует Чичерову «Матч ТВ».

Напомним, что в сентябре прошлого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала 37-летней Чичеровой в получении нейтрального статуса из-за перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, которые могли быть подделаны в конце 2018 года.