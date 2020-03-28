Централизованные сборы сборной России были прерваны в связи с коронавирусом Члены сборной России по легкой атлетике, находящиеся на централизованных сборах в Сочи, Кисловодске и Новогорске, вынуждены прервать подготовку к сезону из-за пандемии коронавируса.

– По имеющейся у нас информации, с 29 марта базы в Кисловодске, Новогорске, и сочинский «Юг Спорт» закрываются из-за пандемии коронавируса, поэтому все спортсмены и тренеры вынуждены их покинуть и разъехаться по домам, – сообщил ТАСС один из тренеров национальной команды.

Также отмечается, что данную информацию подтвердили на своих страницах в соцсетях такие спортсмены, как Мария Аглицкая, Алена Лутковская, Екатерина Реньжина, Андрей Фарносов и Анжелика Сидорова.