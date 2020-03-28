Анна Чичерова: Пока непонятно, будет ли чемпионат России, будем ждать, что скажут 6 апреля - Советский спорт
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28 марта 2020 22:15Легкая атлетика

Анна Чичерова: Пока непонятно, будет ли чемпионат России, будем ждать, что скажут 6 апреля

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова надеется, что чемпионат России по легкой атлетике все же состоится.

- Пока непонятно, будет ли чемпионат России, когда он будет. Мне кажется, он все-таки будет, но в июле. Ясно, что сейчас все встревожены, находятся в подвешенном состоянии - планировать что-то непросто. Будем ждать, что скажут 6 апреля, - приводит слова Чичеровой «РИА Новости».

Ранее Чичерова сообщила, что будет выступать до конца олимпийского цикла, после чего примет решение о продолжении соревновательной карьеры.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики в субботу объявила, что ясность относительно летних соревнований может появиться 6 апреля.

Добавим, что в сентябре прошлого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала 37-летней Чичеровой в получении нейтрального статуса из-за перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, которые могли быть подделаны в конце 2018 года.

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