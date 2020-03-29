Ольга Назарова: Ласицкене начала подготовку к новому сезону, тренировки проходят изолированно Ольга Назарова, менеджер трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, рассказала, что спортсменка тренируется в изоляции.

- Мария сегодня начала подготовку к новому сезону - согласно тренировочному плану. Тренировки проходят изолированно, и с другими людьми Маша не пересекается. Да и вообще все свободное время, кроме тренировочных занятий и редких выходов в продуктовый магазин, Мария с супругом проводят дома, - цитирует Харитонова «РИА Новости».

Напомним, что в феврале Ласицкене с результатом два метра ровно выиграла чемпионат России по легкой атлетике в помещении.