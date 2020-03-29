Юрий Борзаковский: Тренерским штабом было принято решение завершить сбор легкоатлетов в Новогорске Российские легкоатлеты завершили сбор в Новогорске из-за вспышки эпидемии коронавируса.

- Как вы знаете, министерство спорта приняло решение о приостановке работы учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта. В соответствии с ним наши легкоатлетические сборные сегодня, а кто-то уже и вчера покинули все базы. Нашим тренерским штабом было принято решение сбор легкоатлетов в Новогорске завершить, - передает слова главного тренера национальной команды Юрия Борзаковского «РИА Новости».

Ранее менеджер трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене рассказала, что спортсменка тренируется в изоляции.

Напомним, что Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз до особого распоряжения.