Юрий Борзаковский: Тренерским штабом было принято решение завершить сбор легкоатлетов в Новогорске - Советский спорт
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29 марта 2020 23:59Легкая атлетика

Юрий Борзаковский: Тренерским штабом было принято решение завершить сбор легкоатлетов в Новогорске

Российские легкоатлеты завершили сбор в Новогорске из-за вспышки эпидемии коронавируса.

- Как вы знаете, министерство спорта приняло решение о приостановке работы учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта. В соответствии с ним наши легкоатлетические сборные сегодня, а кто-то уже и вчера покинули все базы. Нашим тренерским штабом было принято решение сбор легкоатлетов в Новогорске завершить, - передает слова главного тренера национальной команды Юрия Борзаковского «РИА Новости».

Ранее менеджер трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене рассказала, что спортсменка тренируется в изоляции.

Напомним, что Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз до особого распоряжения.

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