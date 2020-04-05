Безуглов рассказал, как будет выглядеть процедура по формированию сборных России Вице-президентом ВФЛА Эдуард Безуглов рассказал, как будет выглядеть процедура по формированию сборных России по легкой атлетике после определения критериев допуска, принятых организацией.

- Если мы говорим о сборной, то с этими критериями теперь будет работать главный тренерский совет ВФЛА. Ведь именно он выносит на утверждение президиума списки сборной. Порядок будет такой. Антидопинговый координатор ВФЛА в соответствии с критериями проверит списки сборной, выявит тех, кто по ним, так скажем, не проходит. Сделаем запрос в РУСАДА, чтобы эту информацию подтвердить. Окончательный список тех, кто не прошел по критериям, будет направлен в Министерство спорта РФ. Спортсмены или специалисты, попавшие в этот список не будут командироваться на сборы и участвовать в них, на протяжении не менее трех лет они не будут включены в состав сборных. Те из них, кто получает в ЦСП ставки спортсменов-инструкторов, тренеров и специалистов, продолжат их получать. Расторгнуть трудовой договор с ними сейчас возможности нет, но далее трудовые договоры, конечно, ЦСП с ними не продлит. И, конечно, как я уже и сказал, в ближайшие минимум три года в списках сборной мы их больше не увидим.

Как будет выглядеть эта процедура в отношении руководителей федераций и штатных сотрудников ВФЛА? Та же процедура, антидопинговый координатор - РУСАДА, а далее, если это потребуется, реализация мер. Штатные сотрудники с учетом Трудового кодекса, руководители региональных федераций с учетом уставов их федераций должны будут покинуть занимаемые должности/посты соответственно. В регионах, если это понадобится, согласно уставам будут проведены перевыборы, в срок до выборов назначены и.о., - передает слова Безуглова пресс-служба ВФЛА.

Напомним, что 2 апреля решением президиума Всероссийской федерации легкой атлетики были приняты критерии, на основании которых теперь будут формироваться составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА (комитеты и комиссии).