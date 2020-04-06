«Мы все равно поймаем мошенников». Коу – об антидопинге во время пандемии Президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу рассказал о текущих проблемах в работе национальных антидопинговых агентств.

«Было бы смешно, если бы я утверждал, что ограничения, связанные с распространением коронавируса, никак не влияют на допинг-контроль, – заявил Коу немецкой телекомпании ARD. - Конечно, влияние велико, проводить тесты сейчас крайне затруднительно. Однако борьба с нарушителями продолжится. И мы все равно поймаем всех мошенников».

Тем временем многие эксперты, участвовавшие в записи программы ARD, выразили сомнения в выполнении всех антидопинговых норм для участников перенесенной на следующий год Олимпиады в Токио. Так, директор немецкого антидопингового агентства Андрес Гоцман заявил, что в настоящий момент антидопинговый контроль упал до нуля. Большинство его коллег констатировали резкое сокращение активности.