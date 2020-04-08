Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля 2022 года

«Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила новые даты после обширных обсуждений, прошедших на этой неделе, со всеми заинтересованными сторонами, включая организаторов двух других крупных чемпионатов, которые должны состояться в июле-августе 2022 года - Игр содружества (Бирмингем, Англия) и чемпионата Европы по летним видам спорта (Мюнхен, Германия).
Новое расписание предотвратит прямой конфликт между любыми из этих основных событий и, при тщательном планировании обеспечит атлетам возможность принять участие во всех трех турнирах. В необыкновенном сезоне для легкой атлетики все три мероприятия пройдут в течение беспрецедентного спортивного лета», - прокомментировал это решение президент World Athletics Себастьян Коу.
Напомним, что первоначально чемпионат мира по легкой атлетике был запланирован на август 2021 года, но был перенесен на следующий год, чтобы избежать столкновения с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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