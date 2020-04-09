Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов ВФЛА Решение было принято по итогам заочного голосования.

Официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики сообщил результаты заочного голосования членов президиума, по итогам которого был утвержден состав комиссии спортсменов.

В комиссию спортсменов ВФЛА войдут двукратная олимпийская чемпионка и обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева, чемпионка мира в эстафете 4×400 метров Татьяна Чебыкина, а также Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.

«Я хотела бы поблагодарить всех поддержавших мою кандидатуру спортсменов за оказанное доверие, – заявила Исинбаева. – Стать частью комиссии спортсменов ВФЛА – большая ответственность для меня. Я надеюсь на слаженную и плодотворную работу всех членов комиссии и активное взаимодействие с теми, чьи интересы мы будем представлять – нашими легкоатлетами. Ведь один в поле не воин, а вместе – мы сила.

Как вы знаете, не менее двух представителей комиссии войдут в состав комиссии по восстановлению федерации. Я убеждена, что голос спортсменов должен быть услышан, они должны принимать самое активное участие как в работе самой комиссии, так и в процессе принятия решений. Конечно, буду делиться со своими коллегами опытом работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Будем вместе работать так, чтобы результат говорил сам за себя».

Пресс-служба ВФЛА информирует, что в течении ближайших дней комиссия предложит на утверждение президиума кандидатуры председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, следующим шагом комиссии будет делегирование не менее двух своих представителей в комиссию по восстановлению ВФЛА.