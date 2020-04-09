Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов ВФЛА

Официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики сообщил результаты заочного голосования членов президиума, по итогам которого был утвержден состав комиссии спортсменов.
В комиссию спортсменов ВФЛА войдут двукратная олимпийская чемпионка и обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева, чемпионка мира в эстафете 4×400 метров Татьяна Чебыкина, а также Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.
«Я хотела бы поблагодарить всех поддержавших мою кандидатуру спортсменов за оказанное доверие, – заявила Исинбаева. – Стать частью комиссии спортсменов ВФЛА – большая ответственность для меня. Я надеюсь на слаженную и плодотворную работу всех членов комиссии и активное взаимодействие с теми, чьи интересы мы будем представлять – нашими легкоатлетами. Ведь один в поле не воин, а вместе – мы сила.
Как вы знаете, не менее двух представителей комиссии войдут в состав комиссии по восстановлению федерации. Я убеждена, что голос спортсменов должен быть услышан, они должны принимать самое активное участие как в работе самой комиссии, так и в процессе принятия решений. Конечно, буду делиться со своими коллегами опытом работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Будем вместе работать так, чтобы результат говорил сам за себя».
Пресс-служба ВФЛА информирует, что в течении ближайших дней комиссия предложит на утверждение президиума кандидатуры председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, следующим шагом комиссии будет делегирование не менее двух своих представителей в комиссию по восстановлению ВФЛА.