Елена Исинбаева – о процессе восстановления ВФЛА в World Athletics: Свет в конце туннеля есть Двукратная олимпийская чемпионка была включена в состав комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики.

Многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала перспективы восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной федерации World Athletics.

«На мой взгляд, свет в конце туннеля есть, – цитирует Исинбаеву официальный сайт ВФЛА. – Уверена, что руководство федерации при поддержке всех заинтересованных сторон и в тесном взаимодействии с нашей комиссией добьется положительного результата в виде восстановления федерации».

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики лишена полноценного статуса в World Athletics с осени 2015 года. За нарушение антидопинговых правил международная федерация обязала ВФЛА выплатить штраф в 10 миллионов долларов.