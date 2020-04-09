Клишина – о коронавирусе: То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это ужасно На данный момент от этой болезни скончались более 88 тысяч человек.

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, проходящая сборы в США, рассказала о текущей ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса.

«Предполагается, что пик по количеству зараженных в Америке придется на конец апреля. То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это ужасно. Честно говоря, ситуация очень плачевная.

То, что в России ввели жесткий карантин, несмотря на то, что в России не так много случаев заболевания коронавирусом, как в других странах, это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке», – сказала Клишина в эфире Sportcast.