Елена Исинбаева избрана председателем комиссии спортсменов ВФЛА

Как сообщает официальный сайт ВФЛА, заместителем председателя комиссии стал Тимофей Чалый, секретарем был утвержден Андрей Минжулин.
Также президиум ВФЛА утвердил представителей комиссии спортсменов в комиссию по восстановлению организации. Ими стали Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика
Напомним, что 12 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.
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