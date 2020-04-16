Елена Исинбаева избрана председателем комиссии спортсменов ВФЛА Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева была утверждена председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает официальный сайт ВФЛА, заместителем председателя комиссии стал Тимофей Чалый, секретарем был утвержден Андрей Минжулин.

Также президиум ВФЛА утвердил представителей комиссии спортсменов в комиссию по восстановлению организации. Ими стали Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика

Напомним, что 12 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.