Тренер Ласицкене: Около месяца удаленно занимаемся общефизической подготовкой Трехкратная чемпионка мира удаленно готовится к сезону.

Тренер трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, как ее подопечная проводит время вынужденного перерыва в тренировках.

«Для нас в этом вообще нет никакой катастрофы, – приводит RT слова Габриляна. – Дело в том, что в конце каждого сезона я традиционно даю Марии месяц абсолютного отдыха.

В этом году сезон у нас получился оборванным – мартовский чемпионат мира был отменен. Поэтому сразу после первенства России я дал ей отдохнуть, и вот уже около месяца мы удаленно занимаемся общефизической подготовкой».

Напомним, в феврале Ласицкене заняла первое место на чемпионате России в помещении, показав результат 2,00 метра.

Чемпионат мира, который был запланирован в Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.