Тренер Ласицкене: Около месяца удаленно занимаемся общефизической подготовкой

Тренер трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, как ее подопечная проводит время вынужденного перерыва в тренировках.
«Для нас в этом вообще нет никакой катастрофы, – приводит RT слова Габриляна. – Дело в том, что в конце каждого сезона я традиционно даю Марии месяц абсолютного отдыха.
В этом году сезон у нас получился оборванным – мартовский чемпионат мира был отменен. Поэтому сразу после первенства России я дал ей отдохнуть, и вот уже около месяца мы удаленно занимаемся общефизической подготовкой».
Напомним, в феврале Ласицкене заняла первое место на чемпионате России в помещении, показав результат 2,00 метра.
Чемпионат мира, который был запланирован в Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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