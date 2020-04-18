Тренер Ласицкене: Около месяца удаленно занимаемся общефизической подготовкой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2020 20:25Легкая атлетикаЛипкин Антон

Тренер Ласицкене: Около месяца удаленно занимаемся общефизической подготовкой

Трехкратная чемпионка мира удаленно готовится к сезону.

Тренер трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, как ее подопечная проводит время вынужденного перерыва в тренировках.

«Для нас в этом вообще нет никакой катастрофы, – приводит RT слова Габриляна. – Дело в том, что в конце каждого сезона я традиционно даю Марии месяц абсолютного отдыха.

В этом году сезон у нас получился оборванным – мартовский чемпионат мира был отменен. Поэтому сразу после первенства России я дал ей отдохнуть, и вот уже около месяца мы удаленно занимаемся общефизической подготовкой».

Напомним, в феврале Ласицкене заняла первое место на чемпионате России в помещении, показав результат 2,00 метра.

Чемпионат мира, который был запланирован в Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Ну и?», «Судья продажная…», «Ноу криминалити!» Краткий словарь нашего футбола Вспоминаем фразы и мемы, в которых вся история футбола в России. 16.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
«Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры Рейтинг центров НХЛ от Виталия Славина. Топ-16. Часть III 15.04.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева
Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает? 16.04.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Где поднимут свитер Маркова? Знаменитый защитник завершил карьеру Вчера вечером агент Андрея Маркова объявил о завершении его карьеры. В декабре чемпиону мира и трехкратному чемпиону России исполнится 42 года. 17.04.2020 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
Его гнобили в сборной. Теперь он все всем докажет в НХЛ Сильнейший вратарь КХЛ Илья Сорокин уезжает в «Нью-Йорк Айлендерс». Вспомним его восхождение в КХЛ. Путь не был устлан одними розами. 18.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Рейтинг наездов. Никакой боксер Валуев, «гений» Слуцкий, бестолковый Шюррле Нам пришлось ввести ограничения для ряда граждан, перешедших в профессиональные «наездники». А лидерство в рейтинге неожиданно захватил Владимир Познер. 18.04.2020 15:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря Залуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала «Советскому спорту», как соблюдает режим самоизоляции. 12.04.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
21:36 Футбол Кокорин рассказал о предложениях из Европы
21:30 Футбол Кокорин о своем контракте: Не понимаю, как будут продлевать
21:21 Футбол Александр Кокорин: Не вижу проблемы в совмещении тренировок с ресторанами
21:15 Футбол Ветеран «Спартака»: Возможно, Шюррле не хватает мотивации
20:55 Футбол Манчини считает, что Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду
20:42 Футбол Футболисты «Краснодара» устроили пьяную вечеринку и употребляли непонятный газ (видео)
20:25 Формула-1 Отец Шварцмана скончался от коронавируса
20:25 Легкая атлетика Тренер Ласицкене: Около месяца удаленно занимаемся общефизической подготовкой
20:06 Футбол Савин о срыве трансфера в ЦСКА: Подъехали ребята из Подольска за кэшем, пришлось вернуться в Пермь
19:57 Футбол СМИ: Азмун попал в сферу интересов «Атлетико»
19:56 Футбол Евгений Савин: Семин предлагал 120 тысяч долларов, в 12 раз больше, чем я получал в «Амкаре»
19:42 Футбол Савин о том, что Газзаев чуть не подрался с Такоевым: Прямо как Хабиб против Фергюсона
19:32 Футбол Тедеско поздравил «Спартак» с днем рождения (видео)
19:27 Футбол Евгений Савин: Самый стремный выпуск «КраСавы» – с президентом «Зенита» Медведевым
19:17 Футбол Источник: «Шинник», «Нижний Новгород» и «Мордовия» могут сняться с ФНЛ
18:57 Хоккей СМИ: «Динамо» хочет продлить контракт с Петерссоном
18:39 ММА Хабиб Нурмагомедов: Цените родителей, они – ключи от рая (фото)
18:24 Футбол Кутепов – об уходе Шюррле: Этого следовало ожидать
18:09 Футбол Каррера – «Спартаку»: С днем рождения, ты навсегда в моем сердце
17:51 Футбол Тарасов: Помогите своим бабушкам, закажите им кулич из онлайн-сервиса
В московские больницы направили 20 бригад военных медиков
Выяснилось, как заболели коронавирусом еще пятеро омичей
Нижегородцам нужно сидеть дома: статистика по COVID-19 растет угрожающими темпами
В Волгоградской области 17 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане запретили находиться без маски в магазинах и общественном транспорте
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика