Российский легкоатлет после сборов в Португалии затемпературил - Советский спорт
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22 апреля 2020 13:47Легкая атлетика

Российский легкоатлет после сборов в Португалии затемпературил

Прыгун в высоту Илья Иванюк провел восемь дней в Клинической больнице города Смоленска.

Обладатель бронзы чемпионата мира-2019 Илья Иванюк после сборов в Португалии вернулся на родину. На пятый день нахождения в Смоленске у него поднялась температура и он сдал два теста на коронавирус.

«Конечно, сейчас говорить уже поздно, но мое мнение: изначально ехать на юг Европы вообще не стоило. Уже в середине марта было понятно, что там высокая напряженность из-за эпидемии COVID-19. Однако тренировки в Португалии были запланированы давно. Мы с тренером долго дискутировали, но все-таки решили поехать туда и готовиться к летнему сезону по первоначальному плану.

Когда приехали в Москву, нас встретили несколько человек с тепловизорами. Нам проверили температуру – она была в норме. На пятый день после возвращения домой у меня неожиданно поднялась температура до 37,1 градуса. Скорее всего, я простудился, поскольку после тренировок выходил на балкон, чтобы подышать свежим воздухом.

После выявления повышенной температуры, я сразу позвонил терапевту и сообщил ему об этом. Симптомов болезни не было никаких. Спустя 10 минут ко мне приехала карета скорой помощи и доставила в «Клиническую больницу №1». Я сильно испугался, что где-то мог заразиться коронавирусом. В итоге в медучреждении я провел восемь дней. Но опасения оказались напрасными. Я очень сильно обрадовался, когда оба моих анализа оказались отрицательными. Это просто непередаваемое ощущение радости», - рассказал член сборной России в интервью газете «Рабочий путь».

Илья Иванюк является бронзовым призером чемпионата мира-2019 в Дохе. Кроме того, в активе смоленского легкоатлета серебро Европейских игр-2019 и бронза чемпионата Европы-2018. Иванюк является двукратным серебряным призером летних чемпионатов России и победителем зимнего чемпионата страны-2020. Иванюк уже выполнил норматив для участия на Олимпиаде-2020.

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