Легкоатлетический сезон возобновится 11 августа и продлится до середины октября

Официальный сайт Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics опубликовал ориентировочный календарь летнего легкоатлетического сезона 2020 года.
Первый этап Континентального тура золотого уровня, изначально запланированный на май, состоится 11 августа в Турку (Финляндия). Далее состоятся этапы в Секешфехерваре (Венгрия, 20 августа), Силезии (Польша, 6 сентября), Остраве (Чехия, 8 сентября), Загребе (Хорватия, 15 сентября), Найроби (Кения, 26 сентября).
А вот для этапов в Токио (Япония) и Нанкине (Китай) даты пока не выбрали.
Что касается World Athletics Series, то в 2020 году состоится лишь чемпионат мира по полумарафону. Он будет проходить в октябре в Польше.
А вот как выглядит ориентировочный календарь «Бриллиантовой лиги»:
14 августа – Монако
16 августа – Гейстхед (Великобритания)
23 августа – Стокгольм (Швеция)
2 сентября – Лозанна (Швейцария)
4 сентября – Брюссель (Бельгия)
6 сентября – Париж (Франция)
17 сентября – Рим/Неаполь (Италия)
19 сентября – Шанхай (Китая)
4 октября – Юджин (США)
9 октября – Доха (Катар)
17 октября – этап в Китае.
При этом были отменены этапы в Рабате (Марокко), Лондоне (Великобритания) и Цюрихе (Швейцария).