Легкоатлеты теперь будут платить от 100 до 250 долларов за оформление нейтрального статуса Для спортсменов младше 18 лет процедура останется бесплатной.

Официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщает, что международная ассоциация World Athletics разработала новый регламент для нейтральных спортсменов. Оформление статуса для взрослых спортсменов стало платным.

Легкоатлетам старше 20 лет теперь придется платить по 250 долларов, а спортсмены в возрасте от 18 до 20 лет – 100 долларов.

Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В них должна содержаться полная информация о спортсмене.

При этом World Athletics не будет рассматривать заявки, поданные менее, чем за четыре недели до даты окончания приема заявок на международные соревнования, на которые спортсмен планирует получить допуск. После рассмотрения заявки будут передавать в Бюро по рассмотрению допинговых случаев (Antidoping Review Board).

Согласно решению совета World Athletics от 12 марта нынешнего года, после того, как спортсмены получат нейтральный статус, ВФЛА должна будет выбрать из их числа десять атлетов, которые смогут участвовать в крупных международных соревнованиях 2020 года.