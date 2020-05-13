World Athletics признала мировые рекорды кенийца Кипруто в беге на 5 и 10 км - Советский спорт
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13 мая 2020 21:55Легкая атлетикаШарафудинов Виктор

World Athletics признала мировые рекорды кенийца Кипруто в беге на 5 и 10 км

Спортсмен показал рекордное время на январских соревнованиях в Валенсии.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) ратифицировала мировые рекорды кенийского легкоатлета Ронекса Кипруто в беге на 5 и 10 км. Об этом сообщает официальный сайт World Athletics.

20-летний Кипруто 12 января на соревнованиях в испанской Валенсии преодолел половину 10-километровой дистанции за 13 минут 18 секунд, а на финише показал результат 26 минут 24 секунды. Тем самым Ронекс улучшил достижения своего соотечественника Роберта Кетера (13:22) и угандийца Джошуа Чептегеи (26:38).

Стоит отметить, что 16 февраля в Монако Четпегеи пробежал 5 километров за 12 минут и 51 секунду, но его рекорд пока не ратифицирован World Athletics.

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