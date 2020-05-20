52 российских легкоатлета намерены получить нейтральный статус - Советский спорт
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20 мая 2020 19:52Легкая атлетикаШарафудинов Виктор

52 российских легкоатлета намерены получить нейтральный статус

Спортсмены обратились в РУСАДА за письмами для World Athletics.

52 российских легкоатлета обратились в Российское антидопинговое агентство с запросом на официальные письма для подачи заявки во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«На сегодня заявки на получение писем для World Athletics подали 52 легкоатлета», – сказала Пахноцкая в интервью «РИА Новости».

Для получения нейтрального статуса необходимо подать заявку в World Athletics с официальными письмами от РУСАДА и Всероссийской федерации легкой атлетики. Вдобавок нужно оплатить денежный сбор в размере 250 долларов для спортсменов старше 20 лет.

Первой из российских легкоатлетов, отправившей заявку в World Athletics 14 мая, стала Мария Ласицкене, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту.

В ноября 2015 года ВФЛА была лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений. С тех пор легкоатлеты из России вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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