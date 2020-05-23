Тренер Ласицкене: Маша отдыхает, и нет необходимости в тренировочных занятиях Спортсменка отказалась от поездки в Новогорск.

Чемпионка Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не приедет на сбор национальной команды.

Отметим, что ранее по ее примеру последовал серебряный призер чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

«Сейчас Маша отдыхает, и нет необходимости в централизованных тренировочных занятиях. После выхода из отпуска у нее начнется общефизическая подготовка, поэтому про сборы пока не думали.

Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки сказать тоже сложно, все будет зависеть от ситуации с календарем и как его будет корректировать коронавирус. Как только наступит ясность, смогу говорить про подготовку что-то определенное», – приводит слова тренера Ласицкене Геннадия Габриляна ТАСС.