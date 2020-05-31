Трехкратный олимпийский чемпион Морроу умер в возрасте 84 лет Американский спринтер выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году.

Официальный сайт World Athletics сообщил о том, что в возрасте 84 лет ушел из жизни американский легкоатлет-спринтер Бобби Морроу.

За свою достаточно непродолжительную карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов и трижды стал чемпионом на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне. Американец является одним из четырех атлетов, которым удалось выиграть золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4x100 на одной Олимпиаде. Трое других – это Джесси Оуэнс (1936), Карл Льюис (1984) и Усейн Болт (2012 и 2016).

В 1956-м журнал Sports Illustrated признал Морроу спортсменом года, однако уже в 1958-м Бобби в 23-летнем возрасте ушел из спорта, и с тех пор работал фермером и столяром.