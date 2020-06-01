Сергей Шубенков: Надеемся, что Олимпиада состоится, что нас до нее допустят и что мы всех порвем Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами намерен достойно выступить в Токио.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал перенос Олимпийских игр на лето 2021 года.

«Конечно, обидно, что Игры придется ждать еще год, мне бы хотелось попробовать свои силы уже сейчас, – рассказал Шубенков в интервью RT. – Но перенос был необходим, потому что из-за пандемии тренировочный процесс все равно получился бы смазанным и на самих соревнованиях все бы выглядело совсем печально.

Соревнования в Монте-Карло и Турку пройдут в середине августа. Думаю, раньше сезон не начнется, поэтому сейчас это единственная возможность. Почему бы ей не воспользоваться? Хоть в каком-то виде, но посоревноваться все-таки хотелось бы.

Пока август – моя точка опоры, к нему и готовимся. Непонятно, что произойдет дальше, какие будут ограничения, откроются ли границы. Кроме того, до сих пор окончательно не решен вопрос с нейтральными статусами. Поэтому я не могу так далеко загадывать.

Надеемся, что Олимпиада состоится, что нас до нее допустят и что мы всех порвем».

Помимо золотой медали пекинского чемпионата мира 2015 года в активе 29-летнего Шубенкова победы на чемпионатах Европы в Хельсинки и Цюрихе в 2012-м и 2014-м на той же дистанции 110 метров с барьерами.