ВФЛА может отозвать лицензии у пяти тренеров, чьи спортсмены нарушали антидопинговые правила Следующее заседание бюро президиума легкоатлетической федерации пройдет 9 июня.

Всероссийская федерация легкой атлетики может отозвать лицензии у пяти тренеров, чьи спортсмены были наказаны за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА:

«Выявлено 5 тренеров, имеющих более одного дисквалифицированного спортсмена на протяжении последних двух лет. Этим тренерам ВФЛА направит запрос о предоставлении объяснений касательно данной ситуации. На следующем заседании бюро президиума будет рассмотрен вопрос об отзыве у специалистов тренерских лицензий. Тренеры будут приглашены для участия в заседании.

В то же время, бюро президиума приняло решение рекомендовать президиуму ВФЛА на ближайшем заседании рассмотреть жалобы и пересмотреть ранее принятые решения об отзыве двух тренерских лицензий. Решение президиума поставит точку в этом вопросе. После пересмотра решений (рассмотрения жалоб) Всероссийская федерация легкой атлетики уведомит тренеров о решении президиума в письменной форме».