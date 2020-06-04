Мария Ласицкене: ВФЛА разжигает неприязнь между легкоатлетами Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту раскритиковала федерацию.

Мария Ласицкене осудила предложение Всероссийской федерации легкой атлетики оплачивать получение нейтрального статуса только тем спортсменам, которые будут занимать призовые места на международных соревнованиях.

«Подобные разделения на «достойных» и «недостойных» спортсменов – это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами, – написала Ласицкене в инстаграме. – Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Еще раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в 5 миллионов долларов возникли «благодаря» федерации».

Оформление нейтрального статуса в международной федерации World Athletics стоит 250 долларов для спортсменов старше 20 лет и 150 долларов для атлетов от 18 до 20 лет.