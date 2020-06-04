Мария Ласицкене: ВФЛА разжигает неприязнь между легкоатлетами

Мария Ласицкене осудила предложение Всероссийской федерации легкой атлетики оплачивать получение нейтрального статуса только тем спортсменам, которые будут занимать призовые места на международных соревнованиях.
«Подобные разделения на «достойных» и «недостойных» спортсменов – это дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами, – написала Ласицкене в инстаграме. – Если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором «избранных». Еще раз напомню, что нынешние проблемы с нейтральным статусом и долг в 5 миллионов долларов возникли «благодаря» федерации».
Оформление нейтрального статуса в международной федерации World Athletics стоит 250 долларов для спортсменов старше 20 лет и 150 долларов для атлетов от 18 до 20 лет.
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Россия на первом месте 15 лет, ЦСКА – четвертый раз с 2015-го. А что будет с потолком? Известный хоккейный портал Hockey Archives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. 03.06.2020 19:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:20 Фигурное катание Григорьевская Юлия Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Наконец-то рассмотрели. Марк Мессье назвал Артемия Панарина настоящей суперзвездой Российский легионер «Нью-Йорк Рейнджерс» прошел немалый и непростой путь к всемирному признанию. 02.06.2020 20:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «А вы слышали, что он говорил о Крыме?» Реакция Украины на возможный приход Семина в «Динамо» Киев Болельщики самого титулованного украинского футбольного клуба активно обсуждают сенсационные сообщения о Юрии Семине. 04.06.2020 13:07 Футбол Сергеев Иван Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег