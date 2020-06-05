65 российских легкоатлетов получили письма РУСАДА для оформления нейтрального статуса

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что с начала мая Российское антидопинговое агентство отправило сопроводительные письма 65 легкоатлетам для получения нейтрального статуса в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
«В первую рабочую неделю июня мы отправили официальные письма 62 легкоатлетам, которые хотят получить нейтральный статус. С учетом мая всего 65 человек получили от нас такие письма. Заявки продолжают поступать, на данный момент их 85», – рассказала Пахноцкая в интервью ТАСС.
Первыми заявки на нейтральный статус в World Athletics отправили трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
Всероссийская федерация легкой атлетики временно лишена членства в World Athletics, а потому российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов.
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