65 российских легкоатлетов получили письма РУСАДА для оформления нейтрального статуса Заявки продолжают поступать.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что с начала мая Российское антидопинговое агентство отправило сопроводительные письма 65 легкоатлетам для получения нейтрального статуса в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«В первую рабочую неделю июня мы отправили официальные письма 62 легкоатлетам, которые хотят получить нейтральный статус. С учетом мая всего 65 человек получили от нас такие письма. Заявки продолжают поступать, на данный момент их 85», – рассказала Пахноцкая в интервью ТАСС.

Первыми заявки на нейтральный статус в World Athletics отправили трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Всероссийская федерация легкой атлетики временно лишена членства в World Athletics, а потому российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в статусе нейтральных спортсменов.