Ласицкене начнет сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа - Советский спорт
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06 июня 2020 12:46Легкая атлетикаШарафудинов Виктор

Ласицкене начнет сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа

Российская легкоатлетка трижды выигрывала золотые медали в прыжках высоту на чемпионатах мира.

Менеджер Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала о планах трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту.

«Мария планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа, – сообщила Назарова в интервью ТАСС. – Также есть подтверждение от организаторов турнира в немецком Дессау, который пройдет 8 сентября. Что касается других возможных стартов, то далеко не на всех турнирах есть определенность в соревновательных программах».

В мае Ласицкене подала документы в World Athletics на получение нейтрального статуса. Международная ассоциация заявку 27-летней россиянки еще не рассмотрела.

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