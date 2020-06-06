Ласицкене начнет сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа

Менеджер Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала о планах трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту.
«Мария планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа, – сообщила Назарова в интервью ТАСС. – Также есть подтверждение от организаторов турнира в немецком Дессау, который пройдет 8 сентября. Что касается других возможных стартов, то далеко не на всех турнирах есть определенность в соревновательных программах».
В мае Ласицкене подала документы в World Athletics на получение нейтрального статуса. Международная ассоциация заявку 27-летней россиянки еще не рассмотрела.
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