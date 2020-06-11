ВФЛА: Штраф не должен повлиять на право российских легкоатлетов выступать на международных стартах

ВФЛА на своем сайте опубликовала официальное заявление о получении нейтрального статуса российскими атлетами для выступления в международных соревнованиях.
Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. World Athletics обязала федерацию выплатить 5 миллионов, а вторая половина суммы является условным штрафом.
Вот, что сказано в заявлении ВФЛА:
«Отказ в выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам в случае невыплаты ВФЛА штрафа является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов, дискриминацией российских легкоатлетов, многие из которых являются гордостью мировой легкоатлетической семьи.
Российские легкоатлеты должны иметь возможность получить нейтральный статус и выступать на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics. Наказание (в виде штрафа и санкций) должна нести федерация, а не чистые, постоянно тестирующиеся, прошедшие строгое и жесткое сито отбора спортсмены».