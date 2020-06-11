ВФЛА: Штраф не должен повлиять на право российских легкоатлетов выступать на международных стартах

ВФЛА на своем сайте опубликовала официальное заявление о получении нейтрального статуса российскими атлетами для выступления в международных соревнованиях.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. World Athletics обязала федерацию выплатить 5 миллионов, а вторая половина суммы является условным штрафом.

Вот, что сказано в заявлении ВФЛА: