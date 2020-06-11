ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 июня 23:42
автор: Шарафудинов Виктор

ВФЛА: Штраф не должен повлиять на право российских легкоатлетов выступать на международных стартах

Всероссийская федерация легкой атлетики должна выплатить World Athletics 5 миллионов долларов.

ВФЛА на своем сайте опубликовала официальное заявление о получении нейтрального статуса российскими атлетами для выступления в международных соревнованиях.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. World Athletics обязала федерацию выплатить 5 миллионов, а вторая половина суммы является условным штрафом.

Вот, что сказано в заявлении ВФЛА:

«Отказ в выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам в случае невыплаты ВФЛА штрафа является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов, дискриминацией российских легкоатлетов, многие из которых являются гордостью мировой легкоатлетической семьи.

Российские легкоатлеты должны иметь возможность получить нейтральный статус и выступать на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics. Наказание (в виде штрафа и санкций) должна нести федерация, а не чистые, постоянно тестирующиеся, прошедшие строгое и жесткое сито отбора спортсмены».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Большинство встреч доигровки РПЛ будут показаны на федеральном каналеМихаил Меркулов – в «Рубине»Суперэкономичный Toyota RAV4Алина Кабаева наконец-то разоткровенничалась о семьеРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим Ефремова
ВФЛА: Штраф не должен повлиять на право российских легкоатлетов выступать на международных стартах
Всероссийская федерация легкой атлетики должна выплатить World Athletics 5 миллионов долларов.
11.06.2020 23:42
Легкая атлетика
автор: Шарафудинов Виктор
Бывший глава ИААФ признал, что ради выгоды отложил расследование об употреблении допинга россиянами
Ламину Диака обвиняют в получении взяток в обмен за отказ от санкций.
11.06.2020 17:02
Легкая атлетика
автор: Шарафудинов Виктор
Ласицкене планирует выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене может выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
10.06.2020 16:58
Легкая атлетика
автор: Ефимов Андрей
Ласицкене начнет сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа
Российская легкоатлетка трижды выигрывала золотые медали в прыжках высоту на чемпионатах мира.
06.06.2020 12:46
Легкая атлетика
автор: Шарафудинов Виктор
65 российских легкоатлетов получили письма РУСАДА для оформления нейтрального статуса
Заявки продолжают поступать.
05.06.2020 18:52
Легкая атлетика
автор: Шарафудинов Виктор
Мария Ласицкене: ВФЛА разжигает неприязнь между легкоатлетами
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту раскритиковала федерацию.
04.06.2020 21:57
Легкая атлетика
автор: Шарафудинов Виктор
ВФЛА может отозвать лицензии у пяти тренеров, чьи спортсмены нарушали антидопинговые правила
Следующее заседание бюро президиума легкоатлетической федерации пройдет 9 июня.
04.06.2020 19:48
Легкая атлетика
автор: Шарафудинов Виктор
Клишина – о допинге: Мне повезло, в России ни разу его не предлагали
Клишина – о допинге: Мне повезло, в России ни разу его не предлагали
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о своем отношении к приему запрещенных препаратов.
02.06.2020 23:23
Легкая атлетика
автор: Григорьевская Юлия
Дарья Клишина: 30 мая у американцев был День независимости от России
Дарья Клишина: 30 мая у американцев был День независимости от России
Известная российская прыгунья в длину рассказала о жизни в США.
02.06.2020 23:06
Легкая атлетика
автор: Григорьевская Юлия
Клишина – о беспорядках в США: Люди без работы и денег, поэтому такие озлобленные
Клишина – о беспорядках в США: Люди без работы и денег, поэтому такие озлобленные
Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась мнением о ситуации в Америке, где она тренируется.
02.06.2020 22:51
Легкая атлетика
автор: Григорьевская Юлия
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика