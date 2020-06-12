Маргарита Пахноцкая: Дело Лысенко – это триумф глупости, который стал публичным

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с делом российского легкоатлета Данилом Лысенко.

«Я думаю, что у World Athletics нет предубеждений по поводу ВФЛА, просто у них гораздо меньше доверия к ВФЛА, – отметила Пахноцкая в интервью «РИА Новости», – Там приходит временное руководство, потом новое руководство, и на каждого руководителя ВФЛА они смотрят все более скептически.

Взаимодействие World Athletics с Дмитрием Шляхтиным было медленным, но они, возможно, доверяли ему, было движение вперед в этом плане. Но затем во время работы Шляхтина появлялись случаи запрещенного сотрудничества с дисквалифицированными тренерами Виктором Чегиным и Владимиром Казариным. Потом появилось дело Лысенко – это же триумф глупости, который стал публичным