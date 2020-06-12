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12 июня 20:05
автор: Шарафудинов Виктор

Маргарита Пахноцкая: Дело Лысенко – это триумф глупости, который стал публичным

Прыгуну в высоту грозит восьмилетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с делом российского легкоатлета Данилом Лысенко.

«Я думаю, что у World Athletics нет предубеждений по поводу ВФЛА, просто у них гораздо меньше доверия к ВФЛА, – отметила Пахноцкая в интервью «РИА Новости», – Там приходит временное руководство, потом новое руководство, и на каждого руководителя ВФЛА они смотрят все более скептически.

Взаимодействие World Athletics с Дмитрием Шляхтиным было медленным, но они, возможно, доверяли ему, было движение вперед в этом плане. Но затем во время работы Шляхтина появлялись случаи запрещенного сотрудничества с дисквалифицированными тренерами Виктором Чегиным и Владимиром Казариным. Потом появилось дело Лысенко – это же триумф глупости, который стал публичным

Если делать учебник для каких-либо бизнес-кейсов по спортивному менеджменту, то дело Лысенко – это пример того, как не надо делать, это сюрреалистичный пример».

В ноябре прошлого года из-за дела Лысенко Шляхтину пришлось покинуть пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Лысенко предоставил в World Athletics поддельные документы о том, что не смог пройти допинг-тесты из-за болезни. Оказалось, что все данные клиники, в которой лечился Данил, от регистрационного номера до имен врачей были выдуманными, а по указанному адресу больницы находится разрушенное здание.

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Маргарита Пахноцкая: Дело Лысенко – это триумф глупости, который стал публичным
Прыгуну в высоту грозит восьмилетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.
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