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13 июня 00:01
автор: Шарафудинов Виктор

World Athletics: Российские атлеты получат нейтральный статус, как только ВФЛА заплатит штраф

Всероссийская федерация легкой атлетики должна выплатить 5 миллионов долларов до 1 июля включительно.

Международная федерация легкой атлетики World Athletics прокомментировала ситуацию с получением нейтрального статуса российскими спортсменами для выступления в международных соревнованиях.

«В течение последних нескольких месяцев были серьезные обвинения в том, что предыдущая администрация ВФЛА нарушила антидопинговые правила, и совет World Athletics был сильно разочарован этим, – цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы международной ассоциации – Это привело к тому, что World Athletics утвердила новый набор критериев для восстановления ВФЛА. Штраф и условия оплаты были одним из таких критериев. Мы, как и договаривались, создали процесс, облегчающий предоставление нейтрального статуса российским спортсменам, возвращающимся к соревнованиям, и готовы реализовать его, как только будет выплачен штраф. Крайний срок оплаты – 1 июля 2020 года».

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. World Athletics обязала федерацию выплатить 5 миллионов, а вторая половина суммы является условным штрафом.

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World Athletics: Российские атлеты получат нейтральный статус, как только ВФЛА заплатит штраф
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