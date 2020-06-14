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14 июня 16:27
автор: Ефимов Андрей

Маргарита Пахноцкая: В легкой атлетике не кризис, а руины после атомного взрыва

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая считает, что предыдущие действия, направленные на выход ВФЛА из кризиса, не принесли желаемого результата.

- Ситуация в российской легкой атлетике длится больше пяти лет. Мне кажется, что слово кризис здесь не подходит, то, что происходит, это даже никакой не кризис, это руины после неоднократного атомного или какого-то другого взрыва. И на этих обломках люди, которых я всегда готова поддержать, пытаются не сдаться, не опустить рук и двигаться вперед, а с другой стороны есть и такие, которые даже в этих обломках хотят что-то себе урвать. Казалось, нужно сделать вывод и действовать по какому-то другому плану, те планы, которые предлагались ранее неоднократно, результата не принесли, - цитирует Пахноцкую ТАСС.

Напомним, что 12 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), утвердив новый набор критериев, принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

World Athletics «создала процесс, облегчающий предоставление нейтрального статуса российским спортсменам, возвращающимся к соревнованиям», и готова реализовать его, как только будет выплачен штраф, крайний срок оплаты которого - 1 июля 2020 года. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут принимать участия в международных соревнованиях.

Отметим, что ВФЛА была оштрафована на десять миллионов долларов за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко. World Athletics обязала выплатить пять миллионов из этой суммы, а вторая половина штрафа является условной.

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Маргарита Пахноцкая: В легкой атлетике не кризис, а руины после атомного взрыва
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