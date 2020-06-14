Эдуард Безуглов: Пока нет предпосылок, что деньги на выплату штрафа World Athletics будут найдены

- Что касается выплаты в пять миллионов, этот большой долг остался ВФЛА в наследство. Там, поверьте, не только эти пять миллионов, но и другие суммы могут фигурировать. Очень хочется ошибиться, но по моей информации пока нет никаких предпосылок, что деньги будут найдены, - цитирует Безуглова «РИА Новости» со ссылкой на Youtube-канала «Нелегкая атлетика».

World Athletics «создала процесс, облегчающий предоставление нейтрального статуса российским спортсменам, возвращающимся к соревнованиям», и готова реализовать его, как только будет выплачен штраф, крайний срок оплаты которого - 1 июля 2020 года. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут принимать участия в международных соревнованиях.

Отметим, что ВФЛА была оштрафована на десять миллионов долларов за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко. World Athletics обязала выплатить пять миллионов из этой суммы, а вторая половина штрафа является условной.