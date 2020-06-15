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15 июня 18:41
автор: Ефимов Андрей

Гладких дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российская бегунья Анна Гладких дисквалифицирована на четыре года за допинг.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные со 2 июня 2015 года по 1 июня 2019 года.

«В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета Гладких Анна (бег, Свердловская область, тренеры: Гимадеева Н. Р., Колченогов А.Ф.) признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила (п.2.1. «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена», класс S1 Запрещенного списка)», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Отмечается, что дисквалификация отсчитывается с 19 мая 2020 года.

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Гладких дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил
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