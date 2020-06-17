Чемпиона мира в беге на 100 метров могут дисквалифицировать на два года за пропуск допинг-тестов

Американский спринтер Кристиан Коулман на своей странице в твиттере сообщил, что ему грозит двухлетняя дисквалификация за пропуск трех допинг-тестов.

Коулман утверждает, что третий из пропущенных тестов 9 декабря прошлого года не состоялся, поскольку его не уведомили о посещении допинг-офицера, а он в это время просто ходил по магазинам, покупая еду. Сотрудник антидопингового агентства в своем отчете указал, что находился у дома легкоатлета около часа и каждые десять минут нажимал кнопку дверного звонка.

«Со мной связывались по телефону почти каждый раз, когда меня проверяли, почему же в этот раз этого не сделали? – написал Коулман. – Почему просто не позвонить мне, кстати, допинг-офицер записал неправильный адрес. Кто знает, пришел ли он ко мне? У меня есть несколько квитанций из магазинов, затем я купил еду и вернулся в течение указанного времени, поэтому я не думаю, что он ждал меня час.

Я никогда не использовал добавки или препараты, улучшающие работоспособность. Я готов проходить тест на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать свою невиновность».

Коулман на прошлогоднем чемпионате мира в Дохе выиграл золотые медали в беге на 100 метров и в эстафете 4х100 м. 24-летний американец является обладателем мирового рекорда в беге на 60 метров (6,34 секунды в феврале 2018-го).