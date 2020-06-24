Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса

Телеканал ABC сообщил, что из-за пандемии коронавируса в нынешнем году не состоится Нью-Йоркский марафон.

Вот, что по этому поводу заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио:

«Несмотря на то, что марафон является знаковым и любимым событием для нашего города, я благодарю организаторов турнира за то, что они ставят на первое место здоровье и безопасность зрителей и бегунов. Мы с нетерпением ожидаем проведения 50-го марафона в ноябре 2021 года».

В конце мая по этой же причине был отменен Бостонский марафон проводившийся регулярно с 1897 года.

Массовый забег на улицах Нью-Йорка проводят с 1970 года, но ранее соревнования уже приходилось отменять. В 2012-м марафон не состоялся из-за последствий урагана «Сэнди».