ВФЛА лишила врача сборной России по футболу Безуглова должности вице-президента организации

Сайт Всероссийской федерации легкой атлетики сообщил о итогах заседания президиума, проведенного сегодня в режиме видеоконференцсвязи.
Президиум большинством голосов (8 – за, 1 – воздержался) принял решение за многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА лишить Эдуарда Безуглова должности вице-президента ВФЛА. При этом Безуглов остался членом президиума федерации.
На вакантный пост большинством голосов был избран член президиума федерации Константин Синяков.
Врач сборной России по футболу Безуглов занимал должность вице-президента ВФЛА с 6 марта. Он остается главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии легкоатлетической федерации.