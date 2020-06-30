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30 июня 21:13
автор: Виктор Шарафудинов

ВФЛА лишила врача сборной России по футболу Безуглова должности вице-президента организации

Официальная формулировка – многочисленные нарушения кодекса этики.

Сайт Всероссийской федерации легкой атлетики сообщил о итогах заседания президиума, проведенного сегодня в режиме видеоконференцсвязи.

Президиум большинством голосов (8 – за, 1 – воздержался) принял решение за многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА лишить Эдуарда Безуглова должности вице-президента ВФЛА. При этом Безуглов остался членом президиума федерации.

На вакантный пост большинством голосов был избран член президиума федерации Константин Синяков.

Врач сборной России по футболу Безуглов занимал должность вице-президента ВФЛА с 6 марта. Он остается главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии легкоатлетической федерации.

источник: Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
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