Эдуард Безуглов: Может быть Юрченко страшно стало

Эдуард Безуглов прокомментировал свой уход с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Сегодня президиум сместил меня с поста вице-президента ВФЛА, – рассказал Безуглов в интервью ТАСС. – О причинах лучше спрашивать у президента ВФЛА Евгения Валерьевича Юрченко. Может быть, страшно стало, версии разные. Могу сказать, что из президиума я уходить не собираюсь, с этого поста меня может сместить только конференция.

У меня впереди еще столько дел, столько нереализованных планов. Будут конференции, будет помощь регионам экипировкой, инвентарем, все только начинается. Буду ли я когда-либо бороться за пост президента ВФЛА? В настоящее время у меня таких амбиций нет, у меня много дел и проектов в футболе.

В футболе я работаю с классными и думающими руководителями. Так что все мысли о футболе, но из легкой атлетики тоже не хочу уходить, так как много проектов. Тем более, что в легкой атлетике тоже очень много адекватных людей».

Безуглов остается врачом сборной России по футболу, а также главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии легкоатлетической федерации. Официальная формулировка решения президиума о смене вице-президента – многочисленные нарушения кодекса этики.