ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода

На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт».

Всероссийская федерация легкой атлетики была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. World Athletics обязала федерацию выплатить 5 миллионов до 1 июля нынешнего года включительно. Вторая половина суммы является условным штрафом.

В данный момент ВФЛА лишена статуса в международной федерации, а российские спортсмены могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, однако World Athletics заявила, что они не смогут пройти процедуру оформления, если штраф не будет выплачен.

Вдобавок ВФЛА может быть полностью исключена из World Athletics, но это может произойти не ранее 29 января следующего года, когда состоится очередное заседание конгресса международной ассоциации.