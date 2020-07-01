Матыцин выразил надежду, что World Athletics одобрит отсрочку штрафа ВФЛА

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что направил письмо руководству World Athletics, а также президенту МОК Томасу Баху с просьбой одобрить отсрочку штрафа наложенного на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов – они и так уже фактически пострадали, так как имеют статус нейтральных.

Надеюсь, что как минимум этот голос будет услышан. Насколько мне известно, руководство ВФЛА также направило письмо с просьбой об отсрочке этого платежа, объясняя очень сложной экономической ситуацией во всем мире.

Надеюсь, руководство World Athletics примет это во внимание, тем более что они сами находятся в очень сложном экономическом положении, как и все мировое сообщество», – цитирует Матыцина ТАСС.

В данный момент ВФЛА лишена статуса в международной федерации, а российские спортсмены могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Санкции будут сняты, как только ВФЛА выплатит штраф.