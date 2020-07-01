World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», - цитирует пресс-службу ассоциации ТАСС.

Напомним, что до 1 июля включительно Всероссийская федерация легкой атлетики должна была заплатить пять миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.

Во вторник на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа на шесть месяцев.

В данный момент ВФЛА лишена статуса в международной федерации, а российские спортсмены могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, однако World Athletics заявила, что они не смогут пройти процедуру оформления, если штраф не будет выплачен в срок.