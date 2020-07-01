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01 июля 23:09

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ответила отказом ВФЛА на просьбу отсрочить дату выплаты штрафа.

«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», - цитирует пресс-службу ассоциации ТАСС.

Напомним, что до 1 июля включительно Всероссийская федерация легкой атлетики должна была заплатить пять миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.

Во вторник на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа на шесть месяцев.

В данный момент ВФЛА лишена статуса в международной федерации, а российские спортсмены могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, однако World Athletics заявила, что они не смогут пройти процедуру оформления, если штраф не будет выплачен в срок.

источник: ТАСС
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