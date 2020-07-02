Президент World Athletics разочарован работой нынешнего руководства ВФЛА

Глава международной легкоатлетической федерации World Athletics Себастьян Коу заявил о том, что он и его организация недовольны результатами работы нынешнего руководства ВФЛА.

«Мы понимаем, что сейчас трудное время, но мы очень разочарованы отсутствием прогресса со стороны ВФЛА в отношении требований, установленных в марте, – цитирует Коу пресс-служба World Athletics. – Серьезные обвинения в нарушении антидопинговых правил привели к появлению нового руководства ВФЛА, и у нас были гарантии, мы надеялись, что изменения вот-вот настанут. Однако рабочая группа под руководством Руне Андерсена установила, что ВФЛА не оправдала ожиданий.

ВФЛА сильно подводит своих спортсменов. Мы сделали все возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса и оказать поддержку в восстановлении ВФЛА, но, похоже, безрезультатно. Условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались ВФЛА, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу на заседании совета World Athletics в конце июля».

В марте World Athletics наказала Всероссийскую федерацию легкой атлетики штрафом в 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половина этой суммы является условным наказанием, а 5 миллионов долларов было необходимо выплатить до 1 июля включительно.

Ранее руководство международной ассоциации заявляло, что в случае невыплаты штрафа российский легкоатлеты не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях сезона-2020/21.